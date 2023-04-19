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حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا (رويترز)
اقتصاد روسيا

روسيا تتوقع وصول محصول القمح إلى 78 مليون طن هذا العام

وزير الزراعة الروسي: محصول حبوب وفير يكفي الأمن الغذائي الوطني والتصدير

موسكو - تاس
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توقع وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، أن يصل محصول الحبوب في روسيا، بما في ذلك من الأقاليم الجديدة، في عام 2023 إلى 123 مليون طن، منها 78 مليون طن من القمح.

وقال الوزير الروسي خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين: "نتوقع محصولا وفيرا ومتوازنا، نتوقع أن يكون حجم محصول الحبوب عام 2023، بما في ذلك من المناطق الجديدة، حوالي 123 مليون طن، منها نحو 78 مليون طن قمح، الأمر الذي سيتيح لنا ضمان الأمن الغذائي الوطني بشكل كامل، ومواصلة عمليات التصدير لشركائنا الأجانب بالكميات المطلوبة".

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وأشار الوزير إلى أنه وبناءً على الخطة الزراعية "ومع الأخذ في الاعتبار الأقاليم الجديدة (التي انضمت إلى روسيا)، ستتجاوز المساحة الإجمالية المزروعة في عام 2023، 85 مليون هكتار".

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ووفقًا لهيئة الإحصاء الروسية وصل محصول الحبوب عام 2022 إلى رقم قياسي 157.7 مليون طن، منها 104.2 مليون طن من القمح.

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