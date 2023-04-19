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جيمس بولارد رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الاتحادي
جيمس بولارد رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي
الفيدرالي

مسؤول بالفيدرالي الأميركي يطالب برفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس

أكد أن تلك الخطوة بهدف ضبط معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة

دبي - العربية.نت
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شدد رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سانت لويس، جيمس بولارد، على أهمية الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لضبط معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة.

وأشار إلى أنه يفضل أن ترتفع مستويات الفائدة بـ 75 نقطة أساس لتتراوح بين 5.5 و5.75% إلا أنه أفاد أن الاقتصاد الأميركي مهيأ للنمو حتى ولو بوتيرة بطيئة.

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واستبعد بولارد حصول ركود في النصف الثاني من العام الحالي، موضحا أن سوق العمل يعتبر قويا جدا مما يدعم الاستهلاك الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد.

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ومن جانبه، أشار رئيس الفيدرالي في Atlanta Raphael Bostic إلى أنه قد يتوجب على المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمرة إضافية وبواقع 25 نقطة أساس لتتراوح بين 5 و5.25%.

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