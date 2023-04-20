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مصنع سيارات في ألمانيا (رويترز)
مصنع سيارات في ألمانيا (رويترز)
ألمانيا

أسعار المنتجين الألمان ترتفع بأقل من المتوقع في مارس

ارتفعت 7.5% خلال مارس

برلين - رويترز
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أفادت بيانات صادرة، اليوم الخميس، بأن أسعار المنتجين الألمان ارتفعت بأقل من المتوقع في مارس/آذار.

وذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي أن أسعار المنتجين الصناعيين ارتفعت 7.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

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وكان استطلاع أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة نسبتها 9.8% على أساس سنوي.

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