ألمانيا
أسعار المنتجين الألمان ترتفع بأقل من المتوقع في مارس
ارتفعت 7.5% خلال مارس
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أفادت بيانات صادرة، اليوم الخميس، بأن أسعار المنتجين الألمان ارتفعت بأقل من المتوقع في مارس/آذار.
وذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي أن أسعار المنتجين الصناعيين ارتفعت 7.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
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وكان استطلاع أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة نسبتها 9.8% على أساس سنوي.
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