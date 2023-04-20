ارتفاع التضخم في المغرب إلى 8.2% في مارس على أساس سنوي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن التضخم في المغرب ارتفع إلى 8.2% في مارس/آذار الماضي مقارنة مع مارس/آذار 2022، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكشفت إحصائيات المندوبية أن هذا الارتفاع قد نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 16.1% وأسعار المواد غير الغذائية 3%.

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وذكرت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل خلال شهر مارس/آذار ارتفاعا بنسبة 0.1% مقارنة مع فبراير/شباط 2023، وارتفع بنسبة 8.1% مقارنة مع مارس/آذار 2022.

وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة والتي تعزيها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.