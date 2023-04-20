التضخم يثبط حركة التسوق قبل العيد في باكستان

قال تجار تجزئة إن المبيعات في باكستان شهدت انخفاضا حادا مقارنة بالسنوات السابقة في فترة ما قبل عيد الفطر، إذ يشعر المتسوقون بأزمة التضخم الذي وصل لأعلى مستوى منذ عقود.

وعادة ما تشهد الفترة التي تسبق عيد الفطر، المتوقع حلوله يوم السبت في باكستان، أعلى قدر من المبيعات خلال العام، لكن البلاد تمر في هذا العام بأزمة اقتصادية خانقة.

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وقال طارق محبوب، رئيس رابطة سلاسل المتاجر الباكستانية والرئيس التنفيذي لشركة رويال تاج لملابس الرجال، لرويترز "حدث انخفاض بنسبة 20% في المبيعات عبر جميع الفئات باستثناء الملابس النسائية".

وبلغ التضخم 35% في مارس /آذار، مدعوما بانخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم، وفرض رسوم جمركية أعلى لتأمين حزمة إنقاذ بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 47 %، وحتى بعض الفئات الأكثر ثراء تقوم بتغييرات في نمط الحياة للتعامل مع ارتفاع الأسعار.

وقال أسد شافي صاحب أزياء كروس ستيتش للملابس النسائية "فقد الباكستانيون أكثر من 50% من ثروتهم في العامين الماضيين على شكل تراجع في قيمة العملة، لذا فأنت الآن تبيع لأناس لديهم أموال أقل بنسبة 50%، بينما ارتفعت التكلفة بنسبة 100%".

وقال أشرف بهاتي، رئيس جمعية تجار ملابس أناركالي، لرويترز إن هناك انخفاضا بنسبة 50% في حجم نشاط التسوق في العيد هذا العام، في حين قدر سهيل سرفراز ماني، رئيس جمعية تجار سوق الحرية،أن الانخفاض بلغ نحو 35%.

ويتزامن انخفاض المبيعات مع تباطؤ الاقتصاد الباكستاني، الذي عانى في الأشهر الأخيرة وسط سياسات صارمة، بما في ذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في التاريخ بلغ 21%.

وتتوقع باكستان أن ينمو اقتصادها بنسبة 2% خلال السنة المالية الحالية ومع ذلك، خفض البنك الدولي في أبريل/ نيسان توقعات النمو في باكستان من 2% إلى 0.4%.