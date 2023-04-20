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اقتصاد الصين

الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير

كان آخر تخفيض للفائدة في أغسطس الماضي بمقدار 5 نقاط أساس

دبي - العربية.نت
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أبقت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض (LPR) لمدة عام واحد دون تغيير عن الشهر السابق عند 3.65%، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق.

وأوضح المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين - أن مؤشر LPR لأكثر من خمس سنوات، والذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.3%، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

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وخفضت الصين سعر الفائدة لمدة عام واحد بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.65% في أغسطس 2022، بينما خفضت سعر الفائدة لمدة تزيد على خمس سنوات في العام الماضي.

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