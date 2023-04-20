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صادرات النفط الروسي إلى آسيا تتراجع لأدنى مستوى منذ مارس
تراجع صادرات النفط الروسي
اقتصاد روسيا

تراجع قيمة صادرات روسيا 35% في الربع الأول من 2023

زيادة عجز الموازنة الروسية بسبب انخفاض الضرائب ورسوم الصادرات

دبي - العربية.نت
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قال البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، إن قيمة الصادرات الروسية هبطت 35% على أساس سنوي في الربع الأول من 2023، ويرجع ذلك جزئيا إلى السقف السعري الذي فرضته دول غربية على بعض منتجات النفط الروسية.

وأدى تراجع في الصادرات وزيادة في الواردات إلى دفع الروبل الروسي هذا الشهر إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عام، بينما أدى تراجع في ضرائب ورسوم الصادرات، التي يأتي أغلبها من النفط والغاز، إلى زيادة عجز الموازنة الروسية هذا العام وانخفاض فائض ميزان المعاملات الجارية وفقا لـ"رويترز".

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وقال البنك المركزي في تقرير "تراجعت تكلفة صادرات النفط بسبب انخفاض الأسعار وبسبب الحظر والسقف السعري اللذين فرضتهما مجموعة من الدول على النفط الروسي ومنتجات النفط الروسية".

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وورد في التقرير أن متوسط سعر خام برنت بلغ 81 دولارا للبرميل في الربع الأول بانخفاض 18% على أساس سنوي.

وأضاف البنك "تراجعت أسعار النفط الروسي بشكل أكبر، واتسع الخصم عليه مقارنة بخام برنت لأسباب منها السقف السعري".

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