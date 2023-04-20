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اقتصاد

صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما السنوية في بانكوك 2026

تعقد المؤسستان بشكل تقليدي اجتماعاتهما السنوية كل ثلاثة أعوام

دبي - العربية.نت
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قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوم الأربعاء، إنهما سيعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2026 في بانكوك في عودة لإقامة تجمع أكتوبر تشرين الأول السنوي في تايلاند لأول مرة منذ عام 1991.

ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية لعام 2023 في مراكش بالمغرب في أكتوبر/تشرين الأول بعد تأجيلها عامين بسبب جائحة كوفيد-19.

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وتعقد المؤسستان بشكل تقليدي اجتماعاتهما السنوية كل ثلاثة أعوام في إحدى الدول النامية الأعضاء، بما في ذلك إندونيسيا في 2018 وبيرو في 2015.

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