أميركا والصين
يلين: الولايات المتحدة تريد علاقات اقتصادية "بناءة وعادلة" مع الصين
أكدت أن أميركا ستواصل الشراكة مع حلفائها ردا على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة تريد "علاقة اقتصادية بناءة وعادلة" مع الصين في وقت تتمسك واشنطن بموقفها في الدفاع عن أمنها القومي.
وورد في الكلمة التي نشرت مسبقا وستلقيها يلين في جامعة جونز هوبكنز بواشنطن "سنواصل الشراكة مع حلفائنا ردا على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة"، وفق فرانس برس.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تراجع أرباح "تسلا" 24% إلى 2.5 مليار دولار في الربع الأولسهم الشركة يهبط بأكثر من 6% شركات
-
"أبل" تعتزم مضاعفة استثماراتها في الهندتيم كوك: "أبل" ملتزمة بالنمو والاستثمار في الهند شركات
-
التصرفات العقارية في عجمان تبلغ 974 مليون درهم خلال مارسالإمارة تسجل 855 تصرفاً عقارياً الشهر الماضي الأسواق العقارية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية