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وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أرشيفية من رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أرشيفية من رويترز)
أميركا والصين

يلين: الولايات المتحدة تريد علاقات اقتصادية "بناءة وعادلة" مع الصين

أكدت أن أميركا ستواصل الشراكة مع حلفائها ردا على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة

دبي - العربية.نت
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة تريد "علاقة اقتصادية بناءة وعادلة" مع الصين في وقت تتمسك واشنطن بموقفها في الدفاع عن أمنها القومي.

وورد في الكلمة التي نشرت مسبقا وستلقيها يلين في جامعة جونز هوبكنز بواشنطن "سنواصل الشراكة مع حلفائنا ردا على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة"، وفق فرانس برس.

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