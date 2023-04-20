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بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني
اقتصاد الصين

"المركزي" الصيني يضخ 4.9 مليار دولار عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

بنك الشعب الصيني يستهدف الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي

بكين – شينخوا
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واصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الخميس، ضخ الأموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 34 مليار يوان (حوالي 4.93 مليار دولار أميركي) بسعر فائدة 2%.

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وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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