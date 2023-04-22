اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اليوان والدولار
عملتا اليوان والدولار
اقتصاد الصين

بنوك الصين تسجل 15.3 مليار دولار عجزا في تسوية العملات الأجنبية بالربع الأول

مشتريات البنوك الصينية من العملات الأجنبية تبلغ 546 مليار دولار

بكين – شينخوا
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الجمعة، إن البنوك الصينية سجلت 15.3 مليار دولار من صافي عجز تسوية العملات الأجنبية المجمع في الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت مشتريات البنوك من العملات الأجنبية 546 مليار دولار، بينما بلغت المبيعات 561.3 مليار دولار.

مادة اعلانية

في شهر مارس وحده، سجلت البنوك الصينية صافي عجز في تسوية العملات الأجنبية بمقدار 15.9 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد لنزوح مئات السودانيين من الخرطوم للهروب من الموت بالقذائف الطائشة مشاهد لنزوح مئات السودانيين من الخرطوم للهروب من الموت بالقذائف الطائشة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط