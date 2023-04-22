اقتصاد الصين
بنوك الصين تسجل 15.3 مليار دولار عجزا في تسوية العملات الأجنبية بالربع الأول
مشتريات البنوك الصينية من العملات الأجنبية تبلغ 546 مليار دولار
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قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الجمعة، إن البنوك الصينية سجلت 15.3 مليار دولار من صافي عجز تسوية العملات الأجنبية المجمع في الربع الأول من العام الجاري.
وبلغت مشتريات البنوك من العملات الأجنبية 546 مليار دولار، بينما بلغت المبيعات 561.3 مليار دولار.
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في شهر مارس وحده، سجلت البنوك الصينية صافي عجز في تسوية العملات الأجنبية بمقدار 15.9 مليار دولار.
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