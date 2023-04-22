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مضيق البوسفور
مضيق البوسفور
اقتصاد تركيا

تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور 9 ساعات غدا

مرور سفينة تابعة للقوات البحرية التركية يعطل حركة الملاحة في مضيق البوسفور

أنقرة – رويترز
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قالت وكالة ترايبيكا للشحن، اليوم السبت، إن حركة السفن في مضيق البوسفور ستتوقف من الساعة 05:00 إلى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش غدا الأحد لمرور سفينة تابعة للقوات البحرية التركية.

ويجري تفتيش السفن التي تحمل الحبوب من عدة موانٍ أوكرانية في البحر الأسود قبل دخولها مضيق البوسفور، وذلك في إطار اتفاق بين أوكرانيا وروسيا توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

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وقالت روسيا إن تمديد الاتفاق بعد انتهائه في 18 مايو/أيار متوقف على رفع الغرب قيودا تقول إنها تعرقل صادراتها الزراعية.

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