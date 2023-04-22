روسيا تتحول للعملات الوطنية مقابل مصادر الطاقة وتتخلى عن الدولار واليورو

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن روسيا ستتحول إلى التعاملات بالعملة الوطنية مقابل مصادر الطاقة.

وقال إن الروبل الروسي واليوان الصيني عملتان مطلوبتان، وإن بلاده تعتزم التخلي عن اليورو والدولار خلال المعاملات.

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وصرح نوفاك عبر قناة "روسيا 1": "لقد تغير النهج كثيرًا من حيث تقليل استخدام الدولار أو اليورو. مع الأخذ في الاعتبار المشاكل الحالية خلال التسويات بهذه العملات، نحن ننتقل فعليًا إلى العملات الوطنية فقط، واليوان والروبل عملتان مطلوبتان".

وأضاف نوفاك: "هذا النهج سيتواصل، زملاؤنا يتعاملون في الصين باليوان مقابل الغاز بالفعل. كما تجري المعاملات بالروبل أيضاً. سنواصل تحسين المعاملات المتبادلة بالعملات الوطنية".

وبحسب نوفاك، فإن هناك اهتماما كبيرا بشراء موارد الطاقة الروسية، لذلك من الضروري إنشاء آليات تسوية، وهي تسويات يمكن أن تكون بالعملات الوطنية فقط.

كان نوفاك قد قال في مقابلة سابقة مع وكالة تاس، إن حصة المعاملات بالعملات الوطنية ستستمر في النمو، وستزداد التجارة باليوان والروبية الهندية والليرة التركية والروبل الروسي. ووفقا له، فإن مثل هذه المعاملات أصبحت بالفعل شائعة في السوق.