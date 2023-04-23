اقتصاد الصين
الصين توافق على 42 مشروعاً للاستثمار في الأصول الثابتة بالربع الأول من 2023
بلغت القيمة المجمعة للمشاريع 280.3 مليار يوان (تعادل 41.22 مليار دولار)
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاحد، الموافقة على 42 مشروعا للاستثمار بالأصول الثابتة في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة مجمعة بلغت 280.3 مليار يوان (حوالي 41.22 مليار دولار أميركي).
وبحسب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد، فإن المشاريع تغطي بشكل أساسي قطاعات التكنولوجيا الفائقة والطاقة والحفاظ على المياه.
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وسجل الاستثمار في الأصول الثابتة، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الصيني، نموا مستقرا قدره 5.1% في الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين، وفقا للبيانات الواردة من الهيئة الوطنية للإحصاء.
ويشمل الاستثمار في الأصول الثابتة الرساميل التي يتم إنفاقها على منشآت البنية الأساسية والعقارات والماكينات وغيرها من الأصول المادية.
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