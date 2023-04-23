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Smoke is seen in Khartoum, Sudan, Wednesday, April 19, 2023. Terrified Sudanese are fleeing their homes in the capital Khartoum, witnesses say, after an internationally brokered cease-fire failed and rival forces battled in the capital for a fifth day. (AP Photo/Marwan Ali)
استمرار الصراع في السودان يفاقم الأوضاع (أ ب)
اقتصاد السودان

انقطاع "شبه كامل" للإنترنت في السودان

"نت بلوكس": تبلغ نسبة الاتصال الوطني حالياً 2% مقارنة بالمستويات العادية

الخرطوم – فرانس برس
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يعاني السودان الذي يشهد نزاعا مسلحا بين الجيش وقوات الدعم السريع انقطاعا "شبه كامل" لخدمة الإنترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية يوم الأحد، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.

وقالت منظمة "نت بلوكس" ومقرها لندن التي تعنى برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت في العالم "تُظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انهيارا شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليا 2% مقارنة بالمستويات العادية".

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ومنذ اندلاعها في 15 أبريل، تسببت المعارك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

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