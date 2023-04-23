ميدفيديف: روسيا ستلغي اتفاق الحبوب إذا حظرت مجموعة السبع الصادرات

قال الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادر بالحكومة اليابانية، أن مجموعة الدول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا.

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يُشار إلى أن مجموعة الدول السبع الصناعية دعت في بيان، اليوم الأحد، إلى "التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع" في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسب ما جاء في بيان لوزراء الزراعة بالمجموعة، بحسب رويترز.

وكان قد تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول في يوليو تموز الماضي، مما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانيها على البحر الأسود.

لكن روسيا، التي غزت جارتها في فبراير/شباط 2022، أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو/أيار بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.