ميدفيديف: روسيا ستلغي اتفاق الحبوب إذا حظرت مجموعة السبع الصادرات
"مجموعة السبع" تدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وتنفيذه بالكامل
قال الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.
وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادر بالحكومة اليابانية، أن مجموعة الدول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا.
يُشار إلى أن مجموعة الدول السبع الصناعية دعت في بيان، اليوم الأحد، إلى "التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع" في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسب ما جاء في بيان لوزراء الزراعة بالمجموعة، بحسب رويترز.
وكان قد تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول في يوليو تموز الماضي، مما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من العديد من موانيها على البحر الأسود.
لكن روسيا، التي غزت جارتها في فبراير/شباط 2022، أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو/أيار بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.
-
عملة الصين تستحوذ على ربع المدفوعات العالمية في مارسحافظت العملة الصينية على مركزها كخامس أكثر العملات نشاطاً أسواق المال
-
الصين توافق على 42 مشروعاً للاستثمار في الأصول الثابتة بالربع الأول من 2023بلغت القيمة المجمعة للمشاريع 280.3 مليار يوان (تعادل 41.22 مليار دولار) اقتصاد
-
طريقة جديدة لقرصنة جهاز آيفون.. يمكنك حمايته عبر 3 خطواتأبل: "نعمل بلا كلل يوميا لحماية حسابات وبيانات مستخدمينا" قصص اقتصادية