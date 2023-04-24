بريطانيا تمول فريق عمل بنحو 125 مليون دولار لتطوير نماذج للذكاء الاصطناعي

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين عن تمويل أولي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (124.5 مليون دولار) لفريق عمل للمساعدة في تطوير نماذج أولية، وهي نوع من الذكاء الاصطناعي تستخدمه روبوتات الدردشة مثل "تشات جي.بي.تي" لاستخدامه في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة لتنمية اقتصادنا،وتوفير وظائف بأجور أفضل وبناء مستقبل أفضل من خلال التقدم في الرعاية الصحية والأمن".

وأضاف"من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة عبر خبراء فريق العمل الجديد، يمكننا الاستمرار في قيادة الطريق في تطوير الذكاء الاصطناعي الآمن والجدير بالثقة في إطار تشكيل اقتصاد بريطاني أكثر ابتكارا"، وفقا لرويترز.

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