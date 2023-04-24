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ميناء لصادرات الحبوب الأوكرانية
ميناء لصادرات الحبوب الأوكرانية
روسيا و أوكرانيا

وزارة: 40.7 مليون طن صادرات أوكرانيا من الحبوب في الموسم الجاري

أشارت إلى أن الصادرات تضمنت نحو 13.9 مليون طن من القمح

كييف - رويترز
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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن صادرات الحبوب لموسم 2022-2023 بلغت 40.7 مليون طن حتى 24 أبريل/نيسان.

ولم تقدم الوزارة بيانات دقيقة للمقارنة حتى التاريخ نفسه قبل عام لكنها قالت إن البلاد صدرت 45.7 مليون طن من الحبوب حتى 27 أبريل/نيسان 2022.

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وشملت الشحنات حتى الآن في الموسم الحالي، الذي يمتد من يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران، نحو 13.9 مليون طن من القمح و24 مليون طن من الذرة و2.4 مليون طن من الشعير.

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وقالت الوزارة إن صادرات الحبوب في أبريل/نيسان بلغت نحو 2.8 مليون طن حتى 24 من الشهر.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكنها حصاد ما يصل إلى 50 مليون طن من الحبوب في العام الجاري إذا كان الطقس مناسبا.

وعقب الحصار الناجم عن الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط 2022، تم السماح بالتصدير من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود في نهاية يوليو/تموز الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

ومن المرجح أن يكون إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي مُصدر رئيسي للحبوب، قد انخفض إلى حوالي 53 مليون طن من الوزن الصافي في عام 2022، من 86 مليون طن في عام 2021.

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