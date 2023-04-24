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كريدي سويس وخط الائتمان
بنك كريدي سويس
أزمة مصرفية

68 مليار دولار صافي تدفقات خارجة من "كريدي سويس" في الربع الأول 2023

تراجع ودائع العملاء بقيمة 67 مليار فرنك

دبي - العربية.نت
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قال بنك كريدي سويس السويسري، اليوم الاثنين، إنه سجل صافي تدفقات خارجة بقيمة 61 مليار فرنك سويسري أي ما يعادل 68 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023، مع استمرار تلك التدفقات الخارجة، مما يبرز التحدي الذي يواجه "UBS Group AG" في إنقاذ "كريدي سويس".

وأضاف البنك أيضا أن ودائع العملاء تراجعت 67 مليار فرنك، في هذا الربع الذي لم يشهد تجديدا كبيرا للودائع التي انتهى أجلها.

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وذكر أن معظم تدفقات الأصول الخارجة كانت من إدارة الثروات، ورغم أن هذه التدفقات قد خفت إلا أنها مازالت مستمرة، وفقا لـ"رويترز".

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وارتفعت الأسهم في كل من" UBS" و"كريدي سويس" بشكل طفيف في التداولات المبكرة، وأشار بعض المحللين إلى أن التدفقات الخارجة لم تكن بالسوء الذي يخشى، لكن آخرين قالوا إن الحجم كان مقلقًا.

يبدو أن قدرة "كريدي سويس" على توليد الإيرادات كانت تضررت بشدة بحيث "يمكن أن تظل صفقة اندماجه مع "UBS" عبئا على الأخير ما لم تكن خطة إعادة هيكلة أعمق وفقا للمحلل توماس هاليت المقيم في لندن في KBW في ملاحظة للعملاء.

وتراجعت الأصول التي يديرها قسم إدارة الثروات في"كريدي سويس"، إلى 502.5 مليار فرنك في نهاية مارس الماضي، مقابل 707 مليارات فرنك عن الفترة المناظرة من عام 2022.

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