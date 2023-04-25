إنتاج الصين من الذهب يرتفع 6.9% في الربع الأول
زيادة استهلاك الذهب 12% إلى 291.6 طن في الربع الأول
ارتفع إنتاج الصين من الذهب 6.9% في الربع الأول من 2023 ليعود لمستويات ما قبل الجائحة بفضل عوامل من بينها قفزة في الطلب على الذهب والحلي مع سعي المستثمرين لملاذ آمن بعيدا عن تقلبات الأسواق المالية.
وقال اتحاد شركات الذهب الصينية اليوم الثلاثاء إن إنتاج الصين من الذهب المستخرج محليا زاد 1.9% إلى 48.97 طن في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع عودة الطاقة الإنتاجية إلى مستويات ما قبل كوفيد-19.
وارتفع إنتاج الذهب المصنوع من المواد الخام المستوردة 24.4% على أساس سنوي إلى 29.9 طن في الربع الأول ليسهم في ناتج إجمالي حجمه 114.87 طن.
وقال الاتحاد إن استهلاك الذهب في أكبر بلد مستهلك للمعدن النفيس في العالم زاد 12% على أساس سنوي إلى 291.6 طن بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.
وزاد استهلاك الحلي الذهبية بواقع 12.29% على أساس سنوي إلى 189.61 طن بينما زاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية 20.47% على أساس سنوي إلى 83.87 طن.
لكن استخدام الذهب في الصناعة والأغراض الأخرى تراجع 16.9% على أساس سنوي إلى 18.1 طن، وذلك بحسب الاتحاد.
ويعود الارتفاع في الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى هروب المستثمرين من المخاطر بعد انهيار بنكين في الولايات المتحدة وحصول بنك كريدي سويس في أوروبا على حزمة إنقاذ.
وواصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) شراء الذهب في مارس/آذار للشهر الخامس على التوالي ليرفع احتياطيه من المعدن الأصفر بمقدار 57.85 طن إلى 2068.38 طن.
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