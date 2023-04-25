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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
عمليات حصاد القمح (رويترز)
اقتصاد تركيا

تركيا تفرض رسوم استيراد 130% على بعض واردات الحبوب

انطلاق موسم حصاد القمح والشعير في تركيا خلال مايو

أنقرة – رويترز
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فرضت تركيا رسوم استيراد بلغت 130% على بعض واردات الحبوب، ومنها القمح والذرة، وفق قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء.

وتأتي رسوم الاستيراد بعد أن أعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا الأسبوع الماضي. لكن بعض التجار قالوا إن القرار التركي يهدف في الغالب إلى حماية قطاعاتها الزراعية المحلية قبل انتخابات 14 مايو/أيار.

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ووفقا للائحة التنظيمية السابقة، لم تكن هناك ضريبة استيراد على القمح والشعير والجاودار (الشيلم) والشوفان والذرة والذرة الرفيعة حتى 30 أبريل/نيسان. وبقرار اليوم الثلاثاء، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو/أيار المقبل، سيتم فرض رسوم استيراد بنسبة 130% على واردات الحبوب.

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ويبدأ حصاد القمح والشعير في تركيا في مايو/أيار.

وخفضت تركيا رسوم الاستيراد على الحبوب والسلع الزراعية الأخرى بعد تفشي الجائحة في أواخر عام 2020 وأوقفتها قبل نحو عام.

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