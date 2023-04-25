الفائدة
كبير الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي يتوقع استمرار رفع أسعار الفائدة
أكد أن ذلك يأتي على الرغم من تراجع معدلات التضخم
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قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إن الوقت ليس مناسبا حاليا لإنهاء رفع أسعار الفائدة على الرغم من تراجع معدلات التضخم.
وأضاف فيليب لين، أن البيانات الأخيرة تشير إلى ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وذلك قبل الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي في الرابع من مايو المقبل.
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يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قام برفع أسعار الفائدة بـ 3.5% منذ يوليو الماضي، حيث سجل التضخم ذروة في أكتوبر الماضي عند 10.6%، في وقت تبقى معدلات التضخم المستهدفة عند 2%.
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