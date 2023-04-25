اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفائدة

كبير الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي يتوقع استمرار رفع أسعار الفائدة

أكد أن ذلك يأتي على الرغم من تراجع معدلات التضخم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، إن الوقت ليس مناسبا حاليا لإنهاء رفع أسعار الفائدة على الرغم من تراجع معدلات التضخم.

وأضاف فيليب لين، أن البيانات الأخيرة تشير إلى ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وذلك قبل الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي في الرابع من مايو المقبل.

مادة اعلانية

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قام برفع أسعار الفائدة بـ 3.5% منذ يوليو الماضي، حيث سجل التضخم ذروة في أكتوبر الماضي عند 10.6%، في وقت تبقى معدلات التضخم المستهدفة عند 2%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد استمرار إجراءات إجلاء مئات الرعايا من مختلف الدول للخروج من السودان العربية ترصد استمرار إجراءات إجلاء مئات الرعايا من مختلف الدول للخروج من السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط