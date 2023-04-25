أزمة الغذاء
موسكو: نقص الحبوب الأوكرانية الروسية لن يسبب أزمة غذاء عالمية
بيسكوف: صفقة الحبوب لا تنفذ بشكل كامل
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اعتبر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن عدم توفر الحبوب الأوكرانية والروسية في السوق لن يكون سبباً في أزمة غذاء عالمية.
وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء: "نحن نعلم أن حدوث أزمة غذاء عالمية له جذور أخرى ولن يكون نتيجة مباشرة لعدم توفر الحبوب الأوكرانية في السوق، وبطبيعة الحال، قد يكون عدم توفر الحبوب الأوكرانية والحبوب الروسية في السوق أحد العوامل لكنه لن يكون عاملاً حاسماً، سبب نشوء (الأزمة) مختلف، والجانب الروسي شرح ذلك عدة مرات".
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وأضاف بيسكوف "الحقيقة هي أنه على الرغم من مرور الكثير من الوقت (على صفقة الحبوب)، إلا أنها لا تنفذ بشكل كامل وكحزمة متكاملة، ولا يتم تنفيذ الشروط التي تهمنا، لذلك، حتى الآن الظروف ليست في صالح (استمرار) هذه الصفقة، نواصل مراقبة الأمور على هذا الصعيد".
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