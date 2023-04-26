الحكومة الألمانية تضاعف توقعات نمو الاقتصاد لهذا العام إلى 0.4%
بعد أن اجتازت الشتاء دون مشاكل في الطاقة
ضاعفت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء توقعاتها للنمو هذا العام لأكبر اقتصاد في أوروبا بعد أن اجتازت البلاد الشتاء دون مشاكل كبيرة في الطاقة.
وقالت إنها تتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، ارتفاعاً من 0.2% التي توقعتها في أواخر يناير الماضي، والتي كانت بدورها تحسنا كبيرا عن الانكماش بنسبة 0.4% المتوقع في أكتوبر 2022.
وتتوقع الحكومة أن يتسارع النمو إلى 1.6% العام المقبل وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس".
وتأتي التوقعات الحكومية الجديدة لعام 2023 أكثر تفاؤلاً قليلاً من تلك الخاصة بمجموعة من أربعة معاهد أبحاث اقتصادية ألمانية رائدة، والتي توقعت في وقت سابق من هذا الشهر نمواً بنسبة 0.3%.
توقع صندوق النقد الدولي مؤخراً أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.1% هذا العام.
قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن الاقتصاد أثبت أنه قابل للتكيف والمرونة في أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
أوقفت روسيا - التي كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي لألمانيا - شحنات الغاز إلى البلاد، وإلى حد كبير إلى بقية أوروبا، الصيف الماضي.
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