اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد ألمانيا
تحسن توقعات نمو الاقتصاد الألماني -أرشيفية
ألمانيا

الحكومة الألمانية تضاعف توقعات نمو الاقتصاد لهذا العام إلى 0.4%

بعد أن اجتازت الشتاء دون مشاكل في الطاقة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ضاعفت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء توقعاتها للنمو هذا العام لأكبر اقتصاد في أوروبا بعد أن اجتازت البلاد الشتاء دون مشاكل كبيرة في الطاقة.

وقالت إنها تتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، ارتفاعاً من 0.2% التي توقعتها في أواخر يناير الماضي، والتي كانت بدورها تحسنا كبيرا عن الانكماش بنسبة 0.4% المتوقع في أكتوبر 2022.

مادة اعلانية

وتتوقع الحكومة أن يتسارع النمو إلى 1.6% العام المقبل وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس".

وتأتي التوقعات الحكومية الجديدة لعام 2023 أكثر تفاؤلاً قليلاً من تلك الخاصة بمجموعة من أربعة معاهد أبحاث اقتصادية ألمانية رائدة، والتي توقعت في وقت سابق من هذا الشهر نمواً بنسبة 0.3%.

توقع صندوق النقد الدولي مؤخراً أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.1% هذا العام.

قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن الاقتصاد أثبت أنه قابل للتكيف والمرونة في أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

أوقفت روسيا - التي كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي لألمانيا - شحنات الغاز إلى البلاد، وإلى حد كبير إلى بقية أوروبا، الصيف الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة: وضعنا خططاً لاستقبال مئات الآلاف من الفارين في السودان الأمم المتحدة: وضعنا خططاً لاستقبال مئات الآلاف من الفارين في السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط