المركزي الروسي: 100 هجوم إلكتروني على مؤسساتنا المالية منذ بداية 2023

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حوالي 100 هجوم إلكتروني على مؤسسات الائتمان المالية، منذ بداية عام 2023.

وقال رئيس قسم أمن المعلومات في البنك، فاديم أوفاروف، خلال منتدى أمن المعلومات في بحر قزوين "إنفوفوروم أستراخان": "وفقا للبيانات الأولية، في الربع الأول من هذا العام، لا تزال الهجمات مرتفعة بشكل متصاعد، حيث سجلنا عمليا حوالي 100 هجوم إلكتروني على مؤسسات الائتمان المالية ".

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وأشار إلى تضاعف عدد الهجمات على المؤسسات المالية بنهاية عام 2022 أربع مرات تقريبا، من 330 إلى 1500 هجوم، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

كانت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، قالت إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في عام 2022 تجاوزت حتى أكثر السيناريوهات تشاؤماً، لكن الاقتصاد الروسي تغلب على الصعوبات.

وأضافت نابيولينا : "بالطبع، كان من المستحيل الاستعداد لمثل هذا الضغط الهائل للعقوبات، وكانت الظروف الخارجية تتطور بالنسبة لنا بشكل تجاوز حتى أكثر السيناريوهات تشاؤماً، ولكن السياسة المتوازنة والحازمة للسنوات السابقة، وتجربة التعامل مع الأزمات، سمحت لنا أن نستجيب بفعالية".

وأكدت رئيسة البنك المركزي أن الاقتصاد والنظام المالي الروسيين أثبتا مرونتهما في الأوقات الصعبة، مضيفة: "أظهرت الشركات وكذلك المواطنون مرة أخرى القدرة على التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة. وكانت تدابير الدعم من قبل الدولة كافية وسريعة وساعدت الاقتصاد في تجاوز ضغط العقوبات، وعملت البنوك وغيرها من مؤسسات القطاع المالي بشكل مستقر، وزودت البلاد بالموارد المالية اللازمة".

وتابعت نابيولينا أن البنك المركزي، من جانبه، اتبع السياسة التي ضمنت الحفاظ على الاستقرار المالي واستعادة استقرار الأسعار بشكل سريع إلى حد ما.