تأخير التصويت على رفع سقف الدين الأميركي قد يضعها في ورطة

واجه مشروع قانون في الولايات المتحدة، يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب لزيادة سقف الدين الأميركي بـ 1.5 تريليون دولار، معضلة جديدة بعد تأخير التصويت عليه من قبل اللجنة الرئيسية في المجلس.

ويدفع الجمهوريون بمشروع لزيادة سقف الدين الأميركي مقابل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مدى عقد من الزمن، في حين يطالب الديموقراطيون وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الدين دون شروط.

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ووصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي، وستكون الحكومة مهددة بالتخلف على سداد التزاماتها بحلول يوليو إذا لم يتم رفع سقف الدين.

وحذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية ومالية"، مشددة على أن رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون "غير مشروط".

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، كيفن مكارثي، أكّد أنّ المجلس الذي يهيمن عليه حزبه لن يوافق على زيادة سقف الدين العام، إذا لم يقترن بخفض في النفقات، في موقف سارع البيت الأبيض للتنديد به.