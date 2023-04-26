تراجع استهلاك المصريين من البوتاغاز 13% في يناير الماضي

تراجع استهلاك مصر من البوتاغاز بشكل ملحوظ في بداية العام الجاري 2023، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلى نحو 318.3 ألف طن في شهر يناير الماضى، بينما كانت نحو 365.6 ألف طن في شهر يناير عام 2022، بتراجع حجمه نحو 47 ألف طن، ونسبته نحو 13%.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد بلغ حجم الإنتاج من البوتاغاز نحو 136 ألف طن في شهر يناير الماضي، مقابل 169 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بتراجع حجمه نحو 33 ألف طن، و نسبته 19.5%.

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وسجل الاستهلاك المحلي من البوتاغاز تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ نحو 309.3 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 332 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 22.7 ألف طن.

وسجل حجم استيراد مصر من البوتاغاز نحو 206.2 ألف طن في شهر ديسمبر الماضى، مقابل 148 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 58.2 ألف طن، بنسبة ارتفاع بلغت 39.3%.