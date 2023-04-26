خبير للعربية: أسعار النفط لن تنخفض عن المستويات الحالية مع استمرار الطلب

قال الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة "CMARKITS" إن الأسواق تشهد قلقا، وأسعار برنت قريبة من مستويات ما قبل قرارات التخفيضات الطوعية التي اتخذتها مجموعة " أوبك بلس".

وأضاف في مقابلة مع "العربية": "أعتقد أن القلق عاد إلى الأسواق، وبعض المستثمرين يتوقعون أن الأزمة البنكية الأميركية مازالت موجودة وتتمحور حول وضعية السيولة، مع توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، وهذه الأمور تضغط على الأسواق.

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وذكر أن التوقعات بشأن الطلب على البترول كانت تشير إلى مليوني برميل، لكن تقرير أوبك توقع أن يتجاوز مليوني برميل، بينما قدر الشمري أن تكون الزيادة في الطلب هذا العام بين 1.5 و1.8 مليون برميل يوميا.

وقال إن نحو مليون برميل من الزيادة في الطلب تأتي من الصين، ويتركز طلبها في وقود الطائرات، وسيتم ملاحظة ذلك في منتصف العام الجاري، ويمكن في الربع الثالث، ولهذا السبب لم يلعب الطلب الصيني دورا حتى الآن في دعم أسعار النفط.

وأشار إلى أن التخفيضات الطوعية التي أقرتها مجموعة أوبك بلس شكلت مصدر دعم مهما للأسعار، وكان يمكن أن تصل لمستويات أقل بكثير مما هي عليه حاليا.

وأضاف أنه وفقا للأرقام المعلنة من"أوبك" فإن لديها عجزا في الإنتاج في مارس الماضي بلغ 2.1 مليون برميل.

وقال إنه لن يكون مستغربا حال اتخاذ أوبك قرارات جديدة بخفض الإنتاج إذا حدث تباطؤ اقتصادي وانخفاض في الطلب.

وأضاف أنه متفائل بأن الأسعار لن تنخفض عن المستويات الحالية مع استمرار الطلب.

وعادت أسعار النفط لتسجيل المكاسب في تعاملات اليوم بدعم من تراجع مخزونات الخام الأميركية، بحسب بيانات معهد البترول الأميركي.

وانخفضت مخزونات الخام بنحو 6.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز بشكل كبير التوقعات التي كانت عند نحو 1.5 مليون برميل.

يذكر أن أسعار النفط كانت قد انخفضت أمس الثلاثاء بأكثر من 2% بعد تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوياتها 9 أشهر في أبريل، ما زاد المخاوف من حدوث ركود وتراجع الطلب.