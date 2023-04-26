مبيعات السيارات الكهربائية تسجل أرقاماً قياسية جديدة

تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 10 ملايين سيارة في عام 2022، أي 14% من جميع السيارات الجديدة المبيعة، ارتفاعا من حوالي 9% في عام 2021، وهيمنت ثلاثة أسواق على المبيعات العالمية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير لها، إن الصين استحوذت على 60% من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، وفي أوروبا زادت مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من 15% في عام 2022، مما يعني أن أكثر من سيارة واحدة من بين كل خمس سيارات مبيعة كانت كهربائية.

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وزادت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 55% في عام 2022، لتصل حصتها من إجمالي المبيعات 8%.

وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة استمرار مبيعات السيارات الكهربائية بقوة حتى عام 2023، حيث تم بيع أكثر من 2.3 مليون سيارة كهربائية في الربع الأول، بزيادة حوالي 25% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت "نتوقع حاليا أن نشهد مبيعات بقيمة 14 مليونا بحلول نهاية عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35% على أساس سنوي مع تسارع عمليات الشراء الجديدة في النصف الثاني من هذا العام. نتيجة لذلك، يمكن أن تمثل السيارات الكهربائية 18% من إجمالي مبيعات السيارات خلال السنة بأكملها، وستساعد السياسات والحوافز الوطنية على تعزيز المبيعات، في حين أن العودة إلى أسعار النفط المرتفعة بشكل استثنائي التي شوهدت العام الماضي يمكن أن تزيد من تحفيز المشترين المحتملين.

وذكرت الوكالة أن السيارات الكهربائية هي التكنولوجيا الرئيسية لإزالة الكربون من النقل البري الذي يمثل 16% من الانبعاثات العالمية.