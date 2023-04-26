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سويفت ، روسيا ، عقوبات
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اقتصاد روسيا

أميركا تسمح لـ"جي بي مورغان" بمعالجة مدفوعات الصادرات لموسكو

دبلوماسي روسي: لم يتم إحراز تقدم حقيقي لحل القضايا المتعلقة باتفاق الحبوب

موسكو، جنيف – رويترز
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قال مصدر روسي لرويترز، إن شركة "جي.بي مورغان تشيس آند كو" حصلت على تصريح من الولايات المتحدة لمعالجة المدفوعات للبنك الزراعي الروسي، إلا أن هذه الطريقة لا يمكن أن تحل محل إعادة ربط البنك بنظام سويفت للمعاملات المالية.

وتعد إعادة ربط البنك بنظام سويفت أحد المطالب الرئيسية لروسيا في المفاوضات حول مستقبل اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وتحذر موسكو مرارا من أن الاتفاق سينتهي ما لم يخفف الغرب العقبات التي تعرقل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

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يأتي ذلك فيما قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، جينادي جاتيلوف، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم إحراز تقدم حقيقي لحل القضايا التي أثارتها موسكو بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي من المقرر أن ينتهي أجل العمل به الشهر المقبل.

وأوضح جاتيلوف للصحافيين في مقر البعثة الروسية الدائمة في جنيف، أن موقف روسيا من تمديد الاتفاق لم يتغير.

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