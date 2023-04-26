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أزمة مصرفية

"الفيدرالي": إعلان نتائج المراجعة الداخلية لبنك "سيليكون فالي" الجمعة

عودة المخاوف بشأن سلامة القطاع المصرفي الأميركي

دبي - العربية.نت
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يعتزم ‬نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للإشراف المصرفي، مايكل بار القيام بمراجعة داخلية شاملة وشفافة لبنك سيليكون فالي، ونشر نتائج المراجعة يوم الجمعة.

وستتضمن المراجعة توصيات جديدة بشأن سياسة البنك ومعلومات إشرافية سرية لا يتم الكشف عنها عادة، بحسب ما ذكره بار.

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يُذكر أن المودعين حاولوا سحب أكثر من 42 مليار دولار في يوم واحد من بنك سيليكون فالي، في أوائل مارس الماضي، الأمر الذي عزز عمليات سحب الودائع من البنوك الأخرى متوسطة الحجم.

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يأتي ذلك فيما عادت المخاوف بشأن مستقبل وسلامة القطاع المصرفي الأميركي، بعد تراجع أسهم بنك فيرست ريبابليك بنسبة 49% يوم أمس بعد إعلان البنك عن انخفاض حاد في الودائع، بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول من 2023.

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