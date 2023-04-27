بلومبرغ: "PIF" يجري محادثات لشراء حصة في "طيران ناس"

يجري صندوق الاستثمارات العامة، محادثات لشراء حصة في شركة "طيران ناس" السعودية، لتعزيز قطاع السياحة بالمملكة، وفقًا لمصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

وكشفت مصادر لوكالة بلومبرغ، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست عامة، أن مجموعة "غولدمان ساكس" تقدم المشورة للمساهمين بشأن صفقة البيع المحتمل لصندوق الاستثمارات العامة.

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وشركة "طيران ناس" - شركة طيران منخفضة التكلفة - مملوكة جزئيًا لشركة "المملكة القابضة" التابعة للأمير الوليد بن طلال، والتي اشترى فيها صندوق الاستثمارات العامة حصة 17% العام الماضي.

وقال أحد المصادر للوكالة، إن "طيران ناس" كانت تخطط لإدراج محتمل، وقد يتأخر الطرح، إذا استمر بيع الحصة إلى PIF.

أفادت بلومبرغ نيوز أن الشركة كانت تدرس الاكتتاب العام الأولي منذ عام 2008، وفي عام 2018 اتفقت مع كل من Morgan Stanley و Citigroup Inc. و NCB Capital لصفقة محتملة.

وامتنع "طيران ناس" و"غولدمان ساكس" و"صندوق الاستثمارات العامة" عن التعليق. ولم يتسن على الفور الوصول لممثلي شركة "المملكة القابضة" للتعليق.

وفي فبراير الماضي، قالت شركة طيران ناس السعودية، إنها تسلمت أحدث طائرة إيرباص من طراز إيه 320 نيو ضمن 19 ستنضم لأسطولها في 2023.

وأضافت الشركة أنه بذلك يرتفع حجم أسطولها إلى 44 طائرة.

وأشارت الشركة إلى أن مجلس إدارتها وافق على زيادة طلبياته لشراء الطائرات إلى 250 طائرة جديدة، ليكون الناقل الجوي "أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".