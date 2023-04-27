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طلبات إعانة البطالة
طلبات إعانة البطالة
اقتصاد أميركا

تراجع طلبات إعانات البطالة الأميركية وسط تقلبات في سوق العمل

طلبات إعانة البطالة تراجعت بمقدار 16 ألفا إلى 230 ألفا

دبي - العربية.نت
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تراجعت طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين تستمر سوق العمل في إظهار قوتها على الرغم من بعض الضعف في أجزاء أخرى من الاقتصاد.

أفادت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، بأن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 22 أبريل/نيسان انخفض بمقدار 16 ألفا إلى 230 ألفا.

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وانخفض المتوسط المتحرك للطلبات لأربعة أسابيع، والذي يعمل على تسوية بعض التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 6 آلاف طلب إلى 236 ألف طلب، وفق وكالة أسوشيتد برس.

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في بداية العام، كان عدد الطلبات الأسبوعي يصل إلى حوالي 200 ألف طلب، وقد ارتفع تدريجيا.

تعد إحصاءات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية مؤشرا على تسريح العمال في الولايات المتحدة، وتستمر في إظهار أن العمال الأميركيين يتمتعون بأمان وظيفي غير عادي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي والمخاوف من الركود الذي يلوح في الأفق.

بشكل عام، كان هناك 1.86 مليون شخص يحصلون على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل/نيسان، أي أقل بمقدار 3 آلاف طلب مقارنة مع الأسبوع السابق.

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