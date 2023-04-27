توقعات بنمو الاقتصاد الأميركي 2% في الربع الأول من 2023

توقع اقتصاديون بحسب استطلاع لوكالة "رويترز"، نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 2% في الربع الأول من العام الحالي بعد ارتفاعه 2.6% في الربع الرابع من 2022.

جاءت هذه التوقعات مدفوعة بالإنفاق الاستهلاكي القوي في بداية العام، علما أن الزخم قد تضاءل إلى حد كبير منذ ذلك الحين مع ارتفاع أسعار الفائدة.

مادة اعلانية

بدورها أكدت وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي لا يزال بعيدا عن الركود، الأمر الذي قد يبقي الفيدرالي على مساره الحالي بوتيرة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل لكبح التضخم.

الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يمررون رفع سقف الدين

أيضا من المرجح ارتفاع المطالبات الأولية الخاصة بإعانات البطالة الحكومية إلى 248 ألفًا الأسبوع الماضي من 245 ألفا في الأسبوع السابق، بحسب ما ذكره الاستطلاع.