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سفن تجارية وأخرى ضمن اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود في انتظار العبور من مضيق البسفور في اسطنبول (أرشيفية من رويترز)
سفن ضمن اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بانتظار عبور مضيق البسفور في إسطنبول (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

روسيا تطالب بالتطبيق الكامل لاتفاق الحبوب في البحر الأسود

أكدت أن بنود الاتفاق الخاصة بالسماح لها بتصدير سلعها الزراعية لا يتم الوفاء بها

موسكو - رويترز
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن التنفيذ الكامل لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، في تأكيد على استياء موسكو من اتفاق يهدف إلى منع أزمة غذاء عالمية.

ويسمح الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي، بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان من مواني البلاد على البحر الأسود.

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لكن روسيا قالت مرارا إنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو/أيار ما لم يعمل الغرب على إنهاء العراقيل أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

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قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في إفادة، اليوم الخميس، إن موسكو لا تعتبر تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مُرضيا.

وأوضحت أنه لا يمكن إنقاذ الاتفاق إلا من خلال تنفيذه بصورة كاملة، وأنه ليس "مائدة ممتدة يمكنك الاختيار منها".

وتقول موسكو إن بنود الاتفاق الخاصة بالسماح لها بتصدير سلعها الزراعية لا يتم الوفاء بها.

وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحافي إلى أن جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الاتفاق ليست كافية.

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