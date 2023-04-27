متعاملون يرجحون شراء العراق 150 ألف طن قمح من أستراليا
شركة أستراليان جرين إكسبورت هي البائع
رجح متعاملون أوروبيون، اليوم الخميس، أن مشتري الحبوب الحكومي في العراق اشترى نحو 150 ألف طن من القمح من المتوقع أن يكون مصدرها أستراليا في مناقصة دولية تقتصر على عدد محدود من المشاركين وأغلقت أمس الأربعاء.
وأضاف المتعاملون الأوروبيون أن القمح تم شراؤه بما يقدر بنحو 378 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن وقيل إن شركة أستراليان جرين إكسبورت هي البائع، وهذه النتائج تعكس تقييمات من المتعاملين ولا يزال من الممكن الحصول على تقديرات أخرى للأسعار والأحجام في وقت لاحق.
وقال المتعاملون إن المناقصة سعت للحصول على قمح مصدره الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا وفقا لـ "رويترز".
وقالت وزارة التجارة العراقية في 25 مارس/ آذار إن العراق يتوقع استيراد ما بين 600 ألف إلى مليون طن من القمح إذا حقق موسم الحصاد هذا العام هدفه البالغ 4 ملايين طن.
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