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أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
ألمانيا

تباطؤ الاقتصاد الألماني في الربع الأول

الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة معدلة قدرها 0.5% في الربع الأخير من 2022

برلين – رويترز
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أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني تباطأ في الربع الأول في ظل تعويض زيادة الصادرات والاستثمار الرأسمالي للتراجع في استهلاك الحكومة والأسر.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير على أساس فصلي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا 0.2%.

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وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة معدلة قدرها 0.5% في الربع الأخير من 2022 بالمقارنة بالربع الثالث، ما تسبب في تجديد مخاوف من حدوث ركود تقني، وهو ركود يحدث عند تسجيل انكماش في ربعين متتالين.

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وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في ألمانيا وتوقع أيضا انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في 2023، بينما توقع نمو الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو.

ووصفت الحكومة الألمانية توقعات صندوق النقد الدولي بأنها "حذرة للغاية"، وتوقعت أن يفلت أكبر اقتصادات منطقة اليورو من الركود بفارق طفيف.

ورفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.4% من 0.2% كانت متوقعة في وقت سابق، وذلك وفقا للتوقعات الاقتصادية المتعلقة بفصل الربيع الصادرة يوم الأربعاء.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "يحدث تعاف تدريجي على الرغم من استمرار البيئة الصعبة". ويتوقع حدوث تسارع في النمو بعد الربع الأول.

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