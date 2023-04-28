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اقتصاد روسيا

"المركزي" الروسي يرفع توقعاته للنمو بين 0.5- 2% هذا العام

إبقاء توقعات 2024 - 2025 دون تغيير

موسكو - تاس
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رفع البنك المركزي في روسيا من سقف توقعاته لديناميكيات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2023، وتوقع نمواً اقتصادياً في حدود 0.5-2%.

وجاء في بيان عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي إن توقعات 2024-2025 ظلت كما هي دون تغيير، وكان البنك المركزي قد توقع ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 في نطاق يتراوح ما بين -1% إلى 1%.

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وأضاف البيان: "مع الأخذ في الاعتبار البيانات الجديدة حول ديناميكيات النشاط الاقتصادي، وإعادة الهيكلة المستمرة للاقتصاد الروسي، ووفق السيناريو الأساسي، يتوقع بنك روسيا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 سيكون 0.5-2% و0.5-2.5% في 2024.

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وهذا يعني أنه بحلول نهاية عام 2024 سيصل الاقتصاد الروسي إلى مستوى نهاية عام 2021، وسيستمر الناتج المحلي الإجمالي في النمو بمعدل 1.5-2.5% في العام عام 2025.

وكان مساعد الرئيس الروسي، مكسيم أريشكين، توقع يوم 25 أبريل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1-2% بحلول نهاية عام 2023.

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