الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية

أعطت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 موافقتها على تجديد تعليق جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي لعام، حسب ما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقرر الأوروبيون في مايو 2022 أن يعلقوا لعام جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لدعم النشاط الاقتصادي للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.

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تم تبني قرار تمديد هذا الإعفاء "بالإجماع" من قبل سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال مصدر أوروبي إنه لا يزال يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي منح موافقتهم في جلسة عامة ليدخل هذا البند حيز التنفيذ، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

لكن هذا الاتفاق تأثر بسبب قرار بولندا الأخير حظر واردات الحبوب الأوكرانية لأنها تزعزع استقرار السوق الزراعية الوطنية.

وحذت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي متاخمة لأوكرانيا - المجر وسلوفاكيا وبلغاريا - حذوها، وفرضت قيودا موقتة على الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى المستوردة من أوكرانيا.

وتعتبر المفوضية الأوروبية المسؤولة عن السياسة التجارية للتكتل، هذا الموقف "غير مقبول".

وأكدت المفوضية الجمعة أن "الاتصالات مستمرة" بشأن هذا الموضوع. وأعلن المتحدث باسم المفوضية أنها "مسألة لم تنته".

وبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية، وجد الاتحاد الأوروبي طريقة للسماح لكييف بتصدير مخزونها من الحبوب بعد إغلاق الطرق البحرية عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي في فبراير 2022.

لكن بدلاً من مجرد عبور، تراكمت كميات من الذرة أو القمح أو عباد الشمس من أوكرانيا في الدول الأوروبية المجاورة بسبب مشاكل لوجستية، مما تسبب في امتلاء الصوامع وانخفاض الأسعار المحلية - مما أدى إلى تظاهرات المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.

ووعدت المفوضية الأوروبية في أبريل بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم المزارعين في أوروبا الشرقية الأكثر تضررا من تراجع أسعار الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويتمم هذا المبلغ، مبلغا آخر بقيمة 56,3 مليون يورو منح في نهاية مارس، من احتياطي "أزمة السياسة الزراعية المشتركة".