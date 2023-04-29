السعودية تدرج مشروعاً صحياً ضمن مشاريع المركز الوطني للتخصيص

أدرج المركز الوطنيّ للتَّخصيص في السعودية، مستشفى جامعة أم القُرى ضمن قائمة المشاريع المتاحة للمستثمرين في قطاع التَّعليم؛ تمهيدًا لطرحه رسميًا على المنصَّة المخصَّصة لذلك.

ويعد المستشفى الجامعي ضمن مشاريع خطَّة الجامعة الإستراتيجية 2027 الواقع ضمن برنامج تطوير البنية التحتيَّة، وتبلغ مساحته 88 ألف متر مربع وبسعة 400 سرير؛ مما يجعله مستشفى ممكِّنًا للتَّميُّز في التَّعليم الطِّبي والبحوث العلميَّة المتخصِّصة وتقديم خدمات الرِّعاية الصحيَّة للمجتمع المحلي وضيوف الرَّحمن من الحجاج والزُّوار والمعتمرين.

مادة اعلانية

ويتميَّز مستشفى جامعة أمِّ القرى بموقعه الجغرافي وقربه من المشاعر المقدَّسة؛ مما يجعل له قيمة إضافيَّة بمشاركة المختصِّين من أعضاء هيئة التَّدريس وطلبة الكليَّات الصِّحيَّة في الجامعة.

وفي أبريل الحالي، نشر المركز الوطني للتخصيص في السعودية، وبالتعاون مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، سلسلة مشاريع التخصيص المكونة من 200 مشروع معتمد في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتعرف على مشاريع التخصيص بالمملكة وطبيعتها قبل فترة كافية من طرحها رسمياً للسوق، مما يعزز من قدرات المستثمرين في الاستعداد المسبق والتحضير الجيد، ويضمن كفاءة الطرح للمشاريع ومخرجاتها.

وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، محمد بن عبدالله الجدعان، أن نشر هذه المشاريع يمثل فرصاً واعدةً للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن رؤية المملكة 2030، التي تُعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، بالإضافة إلى الاستمرار في نشر المشاريع مما يعزز من قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في جذب استثمارات دولية جديدة، داعياً في الوقت نفسه القطاع الخاص المحلي للاستفادة من الفرص المُعلن عنها.