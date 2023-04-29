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حقول القمح في أوكرانيا - رويترز
حقل قمح
اقتصاد المغرب

المغرب يتوقع ارتفاع محاصيل الحبوب إلى 5.51 مليون طن في 2023

تعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3% مدعومًا بتحسين الإنتاج الزراعي

الرباط - رويترز
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توقعت وزارة الفلاحة المغربية أن يصل محصول الحبوب للعام الحالي إلى 5.51 مليون طن بزيادة 62% عن العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في وقت متأخر أمس الجمعة أنها تتوقع حصاد 2.98 مليون طن من القمح اللين و1.18 مليون طن من القمح الصلد و1.35 مليون طن من الشعير، وفق "رويترز".

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وفي تقرير حديث، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن تصنيفات المغرب مرهونة بأداء مؤشرات التنمية والحوكمة، وارتفاع الدين العام، فضلاً عن تقلب الناتج الزراعي.

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وأورد التقرير أن الانتعاش الاقتصادي يواجه رياحًا معاكسة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 1.2% من 7.9% في عام 2021، حيث تقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 15% بسبب الجفاف الشديد.

وتوقعت "فيتش" أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3% مدعومًا بتحسين الإنتاج الزراعي، فيما لا يزال الأداء الزراعي يعتمد على الظروف الجوية.

وتابعت الوكالة: "كان مستوى هطول الأمطار ومعدل ملء السدود أقل من المتوقع بحلول أبريل 2023 (5.43 مليار متر مكعب؛ مقابل 5.52 في أبريل 2022)، مما يهدد الآفاق الزراعية".

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