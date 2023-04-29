اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علي مصيلحي وزير التموين المصري
علي مصيلحي وزير التموين المصري
اقتصاد مصر

وزير التموين: مصر تفكر جدياً باستيراد السلع والدفع بالعملة المحلية

مصر تستهدف شراء 4 ملايين طن قمح في الموسم الحالي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم السبت، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر من الاستهلاك.

وأضاف المصيلحي في مؤتمر صحافي، أن الوزارة اشترت 365740 طنا من القمح المحلي حتى الآن هذا الموسم، مضيفا أن هدف الوزارة هو شراء أربعة ملايين طن هذا الموسم.

مادة اعلانية

وتابع الوزير أن "مصر ستواصل استيراد اللحوم من السودان لكنها ستنوع مصادرها"، موضحا أن احتياطي مصر من اللحوم يكفي لمدة 1.7 شهر، وفق "رويترز".

مصر تعلن قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة اقتصاد اقتصاد مصر مصر تعلن قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

وأشار إلى أن مصر تفكر جديا في الشراء بالعملة المحلية من دول تستورد منها لكن لم يتم إبرام أي اتفاق إلى الآن.

وأضاف أن احتياطي مصر من الزيوت النباتية يكفي 4.3 شهر، بينما يكفي احتياطي الأرز الاستراتيجي إلى 3.7 شهر، و احتياطي مصر الاستراتيجي من السكر يكفي 4 أشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
البيت الأبيض يستعد لمعاقبة الجيش السوداني والدعم السريع البيت الأبيض يستعد لمعاقبة الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط