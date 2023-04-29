اقتصاد مصر
وزير التموين: مصر تفكر جدياً باستيراد السلع والدفع بالعملة المحلية
مصر تستهدف شراء 4 ملايين طن قمح في الموسم الحالي
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قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم السبت، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر من الاستهلاك.
وأضاف المصيلحي في مؤتمر صحافي، أن الوزارة اشترت 365740 طنا من القمح المحلي حتى الآن هذا الموسم، مضيفا أن هدف الوزارة هو شراء أربعة ملايين طن هذا الموسم.
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وتابع الوزير أن "مصر ستواصل استيراد اللحوم من السودان لكنها ستنوع مصادرها"، موضحا أن احتياطي مصر من اللحوم يكفي لمدة 1.7 شهر، وفق "رويترز".
وأشار إلى أن مصر تفكر جديا في الشراء بالعملة المحلية من دول تستورد منها لكن لم يتم إبرام أي اتفاق إلى الآن.
وأضاف أن احتياطي مصر من الزيوت النباتية يكفي 4.3 شهر، بينما يكفي احتياطي الأرز الاستراتيجي إلى 3.7 شهر، و احتياطي مصر الاستراتيجي من السكر يكفي 4 أشهر.
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