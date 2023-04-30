البرلمان الإيراني يصوت لصالح إقالة وزير الصناعة

صوت البرلمان الإيراني اليوم الأحد لصالح إقالة وزير الصناعة ليصبح بذلك أول عضو بحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المتشددة يقال من منصبه منذ انتخاب رئيسي في 2020، وذلك وسط استياء متزايد بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

واتهم البرلمانيون وزير التجارة والصناعة والمناجم رضا فاطمي أمين بالإخفاق في السيطرة على "الارتفاع الشديد في أسعار السيارات وزيادة تكلفة الإنتاج الصناعي" وانتقدوه بشدة بسبب سوء الإدارة.

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وقال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان على التلفزيون الرسمي "صوت 162 من 272 برلمانيا حضروا الجلسة لصالح إقالة الوزير".