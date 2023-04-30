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انكماش بخلاف التوقعات لنشاط الصناعات التحويلية الصيني في أبريل

المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الرسمي في القطاع سجل 49.2

بكين - رويترز
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أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش بشكل غير متوقع في أبريل/نيسان، وهو ما يفاقم التحدي الذي يواجه الاقتصاد وسط تعاف غير منتظم في مرحلة ما بعد كوفيد في ظل تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التذبذب في قطاع العقارات بالبلاد.

وأفادت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء بأن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الرسمي في قطاع الصناعات التحويلية سجل 49.2، منخفضا من 51.9 في مارس/آذار، ليكون دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري.

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وجاءت القراءة دون توقعات عند 51.4.

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، مدفوعا بتحرر الطلب الاستهلاكي بعد تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، لكن إنتاج المصانع تباطأ وسط ضعف النمو العالمي.

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