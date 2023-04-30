اقتصاد الصين
انكماش بخلاف التوقعات لنشاط الصناعات التحويلية الصيني في أبريل
المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الرسمي في القطاع سجل 49.2
وضع القراءة
100% حجم الخط
أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش بشكل غير متوقع في أبريل/نيسان، وهو ما يفاقم التحدي الذي يواجه الاقتصاد وسط تعاف غير منتظم في مرحلة ما بعد كوفيد في ظل تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التذبذب في قطاع العقارات بالبلاد.
وأفادت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء بأن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الرسمي في قطاع الصناعات التحويلية سجل 49.2، منخفضا من 51.9 في مارس/آذار، ليكون دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري.
مادة اعلانية
وجاءت القراءة دون توقعات عند 51.4.
نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، مدفوعا بتحرر الطلب الاستهلاكي بعد تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، لكن إنتاج المصانع تباطأ وسط ضعف النمو العالمي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
السلطات الأميركية تعرض على عدة بنوك شراء مصرف فيرست ريبابليكالسلطات سمحت لعدد من المؤسسات بالاطلاع على مزيد من معلومات المصرف المالية شركات
-
وكالة فيتش تخفض تصنيف فرنسا وتشير إلى "مأزق سياسي"وزير المالية أكد مواصلة تمرير الإصلاحات الهيكلية اقتصاد
-
المغرب يتوقع ارتفاع محاصيل الحبوب إلى 5.51 مليون طن في 2023تعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3% مدعومًا بتحسين الإنتاج الزراعي اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية