تراجع فائض الميزان التجاري لقطر 19.6% في مارس على أساس سنوي

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الأحد، تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر مارس/ذار الماضي، والتي أظهرت تراجع فائض الميزان التجاري السلعي 19.6% في مارس على أساس سنوي.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 30.9 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 15.5%، على أساس سنوي وبتراجع 0.6%، على أساس شهري.

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وهبطت قيمة الواردات السلعية خلال مارس/آذار إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري بانخفاض 4.6%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وارتفاع 18.1%، مقارنة بشهر فبراير/شباط الماضي، وفق وكالة "رويترز".

وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا مقداره 21.3 مليار ريال في مارس/آذار مسجلا بذلك انخفاضا 5.2 مليار ريال بواقع 19.6%، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق وتراجعا مقداره 1.6 مليار ريال تقريبا بواقع 7.2%، مقابل فبراير/شباط الماضي.