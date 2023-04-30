حكومة مصر تخطط لزيادات تدريجية لأسعار السلع الأساسية بالبطاقات التموينية

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن الحكومة تخطط لزيادة أسعار السلع الأساسية الموزعة عبر البطاقات التموينية تدريجيا في الفترة المقبلة لضمان استمرار إتاحتها ووصولها للمواطنين.

وأشار المصيلحي إلى أن الحكومة تجري محادثات مع الصين والهند وروسيا بشأن التعاقد على شراء سلع بعملاتها، ما يخفف الطلب على الدولار في مصر.

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وأضاف المصيلحي أن مصر تخطط أيضا لاستيراد 5 ملايين طن قمح من السوق العالمية في العام المالي 2023-2024.