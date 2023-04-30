صور متداولة لاندلاع حريق في مقر البنك المركزي السوداني

تداول نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي صورا لما قالوا إنه اندلاع حريق في البنك المركزي السوداني.

ويوجد المقر الرئيسي للبنك المركزي السوداني في العاصمة الخرطوم.

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واندلعت المعارك التي دخلت أسبوعها الثالث، منذ 15 أبريل الجاري، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بعد أسابيع من التوتر وخلافات بشأن آلية دمج "الدعم السريع" بالقوات المسلحة.

ولم تكشف السلطات الرسمية عن تفاصيل هذا الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد في مقر البنك المركزي السوداني، أو تنفيه، كما لا توجد معلومات حول الجهة التي نفذته.

ولدى بنك السودان المركزي 17 فرعا مقسمة في ولايات السودان المختلفة.

صور متداولة لحريق في بنك السودان المركزي

#العربية pic.twitter.com/9hWSgznZX4 — العربية (@AlArabiya) April 30, 2023

وفي 19 أبريل الجاري، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات اعتداء ونهب، وأشار في بيان إلى أن "ميليشيا الدعم السريع المتمردة نهبت البنك المركزي فرع شارع البلدية، وأضرمت فيه النيران، قبل أن تطاردها قوات الجيش التي تمكنت من القبض على بعض المسروقات، وهي عبارة عن مبالغ مالية طائلة تم التحفظ عليها لتسلم رئاسة البنك".

وقد أوقعت الحرب مئات القتلى وآلاف الجرحى، بينما نزح حوالي 75 ألف شخص إلى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.

كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت عمليات سرقه ونهب وتكسير لعدد من البنوك السودانية، منها حريق جزئي لحق بمقر إدارة بنك الجزيرة السوداني الأردني، بالإضافة لسرقة عدد من فروع بنك الخرطوم في عدة مناطق.