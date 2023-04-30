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مصر تستهدف تحصيل ملياري دولار من الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو

تم تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصادرات

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده ستواصل برنامج الطروحات العامة الأولية ولن تتراجع، مشيرا إلى أن المستهدف تحقيقه نحو 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من هذا البرنامج.

وأضاف مدبولي أنه تم إعداد برنامج جديد لمدة 3 سنوات بضوابط محددة، وتم تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصادرات على الرغم من التحديات التي نواجهها.

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وتابع: "قضية صادراتنا قضية أمن قومي، ومن بداية يوليو المقبل ستكون العملية لدعم الصادرات مميكنة بالكامل، وبحد أقصى 3 شهور ستكون الأموال متوافرة للمصنع".

وذكر مدبولي أنه تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه لتغطية قيمة دعم الصادرات للشحنات حتى ديسمبر العام الماضي.

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