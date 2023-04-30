مصر تستهدف تحصيل ملياري دولار من الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده ستواصل برنامج الطروحات العامة الأولية ولن تتراجع، مشيرا إلى أن المستهدف تحقيقه نحو 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من هذا البرنامج.

وأضاف مدبولي أنه تم إعداد برنامج جديد لمدة 3 سنوات بضوابط محددة، وتم تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصادرات على الرغم من التحديات التي نواجهها.

مادة اعلانية

وتابع: "قضية صادراتنا قضية أمن قومي، ومن بداية يوليو المقبل ستكون العملية لدعم الصادرات مميكنة بالكامل، وبحد أقصى 3 شهور ستكون الأموال متوافرة للمصنع".

وذكر مدبولي أنه تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه لتغطية قيمة دعم الصادرات للشحنات حتى ديسمبر العام الماضي.