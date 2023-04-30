مصر واليابان توقعان حزمة تمويل لدعم تطوير وسائل النقل بأكثر من 700 مليون دولار

قال مجلس الوزراء المصري إن مصر وقعت حزمة تمويل مع اليابان بقيمة 100 مليار ين ياباني (734 مليون دولار) بهدف دعم خطة تطوير النقل في مصر.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان اليوم الأحد، أن الحزمة ستساهم في تمويل توسعة مترو القاهرة مما سيسهم في ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.

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وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على هامش مُنتدى رجال الأعمال المصري الياباني، إن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا ملحوظًا منذ عام 2015.

وأضاف مدبولي أن محفظة التعاون بين مصر واليابان شهدت نموًا مُطردًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية حوالي 3 مليارات دولار، لتنفيذ أكثر من 18 مشروعًا، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة 2030، على رأسها مشروع "المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق"، و"المتحف المصري الكبير، و"الجامعة المصرية اليابانية"، ومشروع "المدارس المصرية اليابانية"، وكذا مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -أبو الريش"، ومشروع "تحديث مطار برج العرب".