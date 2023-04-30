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البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي
ساما

ارتفاع إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص لـ2.4 مليار ريال بنهاية مارس

الودائع الزمنية والادخارية في البنوك السعودية تسجل قفزة بـ 38.4%

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، نمو نشاط إقراض القطاع المصرفي إلى القطاع الخاص بنسبة 11.8% على أساس سنوي إلى 2.4 مليار ريال خلال مارس 2023.

وأظهر تقرير ساما الصادر اليوم الأحد، انخفاض صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي السعودي في مارس بنحو 31.6 مليار ريال إلى 1.67 تريليون ريال وذلك على أساس شهري.

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وسجلت الودائع الزمنية والادخارية في البنوك السعودية قفزة بـ 38.4% على أساس سنوي حتى نهاية مارس لتصل إلى 698.4 مليار ريال.

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وتراجعت الودائع تحت الطلب 1.7% إلى 1.354 تريليون ريال خلال الفترة نفسها.

ورصد البنك المركزي تسجيل ثاني أعلى رقم تاريخي للسحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك السعودية و"مدى" بقيمة 51.7 تريليون ريال في مارس.

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